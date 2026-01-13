Ричмонд
Омский комментатор в прямом эфире оскорбил юных хоккеистов из Казахстана

Комментатор Гречанин в прямом эфире грубо оскорбил юных хоккеистов из Казахстана.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Комментатор «12 канала» Максим Гречанин в прямом эфире оскорбил казахстанцев во время матча между новосибирской «Сибирью» и «Астаной» на детско-юношеском турнире в Омске, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Во время выхода хоккеистов из Казахстана на лед комментатор использовал в их отношении нецензурные оскорбления, а также слово «чебуроды». Позже Гречанин заявил, что он не знал о включенном микрофоне.

«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК “Астана”, ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран», — заявил комментатор.

По информации источника, на Гречанина уже подали жалобу родители игроков. Также журналисту может грозить уголовное дело по статье о разжигании национальной и религиозной розни.