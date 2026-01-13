Омский комментатор в прямом эфире оскорбил юных хоккеистов из Казахстана

«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК “Астана”, ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран», — заявил комментатор.