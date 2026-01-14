Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
1
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
5
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
88.00
Хоккей. НХЛ
овертайм
Нэшвилл
3
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.13
П2
10.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Каролина
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 1 хит и «+1» в матче с «Монреалем». Он сыграл 24:45 — максимальное время в этом сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

40-летний россиянин завершил серию из 4 подряд игр с очками и голами (5+1 на отрезке). В сезоне у него 40 (20+20) баллов в 47 играх при полезности «+3».

Сегодня Овечкин провел на льду 24 минуты 45 секунд — максимальное игровое время в текущем сезоне.

Он завершил игру с полезностью «+1», 4 раза бросил в створ ворот (еще дважды не попал в створ), применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
