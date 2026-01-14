Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 1 хит и «+1» в матче с «Монреалем». Он сыграл 24:45 — максимальное время в этом сезоне

40-летний россиянин завершил серию из 4 подряд игр с очками и голами (5+1 на отрезке). В сезоне у него 40 (20+20) баллов в 47 играх при полезности «+3».
Сегодня Овечкин провел на льду 24 минуты 45 секунд — максимальное игровое время в текущем сезоне.
Он завершил игру с полезностью «+1», 4 раза бросил в створ ворот (еще дважды не попал в створ), применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
