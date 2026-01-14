Малкин забил «Тампе» — 10-й гол в сезоне. У него 32 очка в 30 играх

На счету 39-летнего россиянина стало 32 (10+22) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+7».
Сегодня Малкин (20:20, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл единственное вбрасывание. Статистика потерь и перехватов — 2:1.
