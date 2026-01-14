Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
1
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
5
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
88.00
Хоккей. НХЛ
овертайм
Нэшвилл
3
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.13
П2
10.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Каролина
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Малкин забил «Тампе» — 10-й гол в сезоне. У него 32 очка в 30 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:2 Б).

На счету 39-летнего россиянина стало 32 (10+22) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

Сегодня Малкин (20:20, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл единственное вбрасывание. Статистика потерь и перехватов — 2:1.

