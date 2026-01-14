Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.15
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
3
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.20
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Каролина
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Кучеров забил победный буллит в матче с «Питтсбургом», но прервал серию из 10 игр с очками. У него 4 броска, 4 минуты штрафа и «минус 1» за 26:22 — 2-е время в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров принес своей команде победу в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 Б).

Источник: Спортс"

В основное и дополнительное время 32-летний россиянин не отметился результативными действиями и прервал серию игр с очками из 10 матчей (10+15 на отрезке).

В текущем сезоне у Кучерова 67 (23+44) очков в 41 игре при полезности «+23». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

Сегодня Кучеров (26:22 — второй показатель игрового времени в этом сезоне, «минус 1») 4 раза бросил в створ и получил 2 малых штрафа (оба — в первом периоде). Статистика потерь и перехватов — 2:1.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше