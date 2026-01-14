Зуб забил «Ванкуверу» — 4-й гол в сезоне и 1-й за 18 игр. Он стал 3-й звездой матча: 2 броска, 2 хита, 4 блока и «+1» за 22:22

30-летний россиянин прервал безголевую серию из 17 матчей. На его счету стало 14 (4+10) очков в 44 играх в сезоне при полезности «+6».
Сегодня Зуб (22:22, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 4 блока.
Защитник «Оттавы» Артем Зуб открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:1) и был признан третьей звездой встречи.
