Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.81
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
3
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.20
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Каролина
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Зуб забил «Ванкуверу» — 4-й гол в сезоне и 1-й за 18 игр. Он стал 3-й звездой матча: 2 броска, 2 хита, 4 блока и «+1» за 22:22

Защитник «Оттавы» Артем Зуб открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:1) и был признан третьей звездой встречи.

Источник: Спортс"

30-летний россиянин прервал безголевую серию из 17 матчей. На его счету стало 14 (4+10) очков в 44 играх в сезоне при полезности «+6».

Сегодня Зуб (22:22, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 4 блока.