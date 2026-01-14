Ричмонд
Макдэвид продлил до 20 серию игр с очками (19+27 на отрезке). Он 4-й действующий игрок НХЛ с таким достижением, лучший результат у Кэйна (26)

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4 ОТ).

В день игры (13 января по местному времени) канадцу исполнилось 29 лет. Он продлил свою результативную серию до 20 игр (46 баллов на отрезке, 19+27).

Макдэвид стал 4-м действующим игроком лиги с таким достижением (в рамках регулярок).

Также в списке Патрик Кэйн (2015/16 — 26 игр и 16+24; 2018/19 — 20 игр и 17+26; обе серии — в составе «Чикаго»), Сидни Кросби (2010/11, 25 игр и 26+24, «Питтсбург») и Митч Марнер (2022/23, 23 игры и 11+21, «Торонто»).

В истории «Ойлерс» серии из 20+ игр подряд с очками выдавали еще только Уэйн Гретцки (5 раз, в том числе рекорд НХЛ — 51 игра и 61+92, 1983/84) и Пол Коффи (1985/86, 28 игр и 16+39).

В целом в текущем сезоне у него стало 82 (30+52) очка в 47 играх. Он вновь возглавил гонку бомбардиров лиги.