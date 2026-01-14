Макдэвид продлил до 20 серию игр с очками (19+27 на отрезке). Он 4-й действующий игрок НХЛ с таким достижением, лучший результат у Кэйна (26)

В истории «Ойлерс» серии из 20+ игр подряд с очками выдавали еще только Уэйн Гретцки (5 раз, в том числе рекорд НХЛ — 51 игра и 61+92, 1983/84) и Пол Коффи (1985/86, 28 игр и 16+39).