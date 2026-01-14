Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.20
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Каролина
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Малкин делит 38-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Троттье — у обоих по 524 шайбы. Госса идет 37-м с 525 голами, Маховлич — 36-м с 533

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:2 Б).

На счету 39-летнего россиянина стало 32 (10+22) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

За карьеру в рамках регулярок — 1378 (524+824) очков в 1243 играх.

По числу заброшенных шайб Малкин делит 38-е место в истории лиги с Брайаном Троттье (524 гола в 1279 играх).

На 37-м месте идет Мариан Госса (525 в 1309), на 36-м — Фрэнк Маховлич (533 в 1181).

