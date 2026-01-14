Малкин делит 38-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Троттье — у обоих по 524 шайбы. Госса идет 37-м с 525 голами, Маховлич — 36-м с 533

На счету 39-летнего россиянина стало 32 (10+22) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+7».
За карьеру в рамках регулярок — 1378 (524+824) очков в 1243 играх.
По числу заброшенных шайб Малкин делит 38-е место в истории лиги с Брайаном Троттье (524 гола в 1279 играх).
На 37-м месте идет Мариан Госса (525 в 1309), на 36-м — Фрэнк Маховлич (533 в 1181).
