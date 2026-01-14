Ричмонд
Фетисов об Овечкине: «У него множество рекордов — пусть играет и получает удовольствие. Он наверняка забьет 30 голов в этом году — это будет выдающимся результатом»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможных достижениях Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс"

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» стал вторым в истории лиги по количеству сезонов (21) с 20 и более голами. Лидирует по этому показателю Горди Хоу с 22 сезонами.

"Все его желания — это его желания. Если он хочет его догнать, значит будет к этому стремиться.

У него уже множество рекордов. Пусть он играет и получает удовольствие. Наверняка в этом году он забьет 30 голов — вот это будет выдающимся результатом", — сказал Фетисов.

Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 1 хит и «+1» в матче с «Монреалем». Он сыграл 24:45 — максимальное время в этом сезоне.

