Фетисов об Овечкине: «У него множество рекордов — пусть играет и получает удовольствие. Он наверняка забьет 30 голов в этом году — это будет выдающимся результатом»

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» стал вторым в истории лиги по количеству сезонов (21) с 20 и более голами. Лидирует по этому показателю Горди Хоу с 22 сезонами.
"Все его желания — это его желания. Если он хочет его догнать, значит будет к этому стремиться.
У него уже множество рекордов. Пусть он играет и получает удовольствие. Наверняка в этом году он забьет 30 голов — вот это будет выдающимся результатом", — сказал Фетисов.
Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 1 хит и «+1» в матче с «Монреалем». Он сыграл 24:45 — максимальное время в этом сезоне.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше