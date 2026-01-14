Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.26
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
15.01
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.22
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
1
П1
X
П2

Дэйли об Овечкине: «Больше всего меня впечатляет его страсть к игре. Он обожает выходить на лед каждый вечер»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

Источник: Спортс"

— В чем, на ваш взгляд, заключается секрет успешности Овечкина?

— Больше всего меня впечатляет в Алексе его страсть к игре. Он обожает выходить на лед каждый вечер, — сказал Дэйли.

В нынешнем сезоне 40-летний форвард провел 47 матчей и набрал 40 (20+20) очков.

