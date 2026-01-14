Дэйли об Овечкине: «Больше всего меня впечатляет его страсть к игре. Он обожает выходить на лед каждый вечер»

— В чем, на ваш взгляд, заключается секрет успешности Овечкина?
— Больше всего меня впечатляет в Алексе его страсть к игре. Он обожает выходить на лед каждый вечер, — сказал Дэйли.
В нынешнем сезоне 40-летний форвард провел 47 матчей и набрал 40 (20+20) очков.
