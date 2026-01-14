Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
15.01
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

Ларионов после 5:2 с «Шанхаем»: «В Питере один хозяин — это СКА. Идем от игры к игре, не смотрим, что будет через месяц-полтора. Если поднимемся выше, будет хорошо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после гостевого матча с «Шанхаем» (5:2).

Источник: Спортс"

— Хочется поздравить ребят с победой, непростые два очка. Игра была немножко нервозная, сложный первый период. Потеряли голову и дали сопернику доминировать.

Второй период прошел в хорошей борьбе, команда обрела себя, и это определило счет, который вы видите. Два очка для болельщиков.

— Часто выражаете такой слоган команде: «Важно показать, кто в доме хозяин»?

— Всегда есть такой соблазн — проявить чувство неуважения к сопернику. Мы говорим о двух командах в Питере, здесь один хозяин — это СКА.

— Ставите игрокам планку по месту в таблице?

— Ставить планки и строить какие‑то планы… Прежде всего смотришь за процессом, который происходит. За эволюцией. Естественно, хочешь подняться выше.

Мы идем от игры к игре. Не смотрим, что будет через месяц-полтора. Если поднимемся выше, то будет хорошо. Мы это хотим, — сказал Ларионов.

На данный момент СКА идет 7-м на Западе с 53 очками в 43 матчах.

СКА выиграл 4 из 5 последних матчей — сегодня 5:2 с «Шанхаем». Команда Ларионова идет 7-й на Западе.