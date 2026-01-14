Ларионов после 5:2 с «Шанхаем»: «В Питере один хозяин — это СКА. Идем от игры к игре, не смотрим, что будет через месяц-полтора. Если поднимемся выше, будет хорошо»

— Хочется поздравить ребят с победой, непростые два очка. Игра была немножко нервозная, сложный первый период. Потеряли голову и дали сопернику доминировать.
Второй период прошел в хорошей борьбе, команда обрела себя, и это определило счет, который вы видите. Два очка для болельщиков.
— Часто выражаете такой слоган команде: «Важно показать, кто в доме хозяин»?
— Всегда есть такой соблазн — проявить чувство неуважения к сопернику. Мы говорим о двух командах в Питере, здесь один хозяин — это СКА.
— Ставите игрокам планку по месту в таблице?
— Ставить планки и строить какие‑то планы… Прежде всего смотришь за процессом, который происходит. За эволюцией. Естественно, хочешь подняться выше.
Мы идем от игры к игре. Не смотрим, что будет через месяц-полтора. Если поднимемся выше, то будет хорошо. Мы это хотим, — сказал Ларионов.
На данный момент СКА идет 7-м на Западе с 53 очками в 43 матчах.
