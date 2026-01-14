Вячеслав Козлов о 3:5 от «Спартака»: «Дали забить достаточно легкие голы, весь матч догоняли. Потратили много сил и эмоций, но удачи не хватило»

— В прошлом матче мы вели в счете, но в конце упустили победу. Сегодня догоняли весь матч. Дали забить достаточно легкие голы, весь матч догоняли, а когда сравнивали, соперник опять выходил вперед.
Потратили много сил и эмоций, но, к сожалению, не хватило удачи. Не смогли переломить игру и при равном счете добавить, чтобы выйти вперед.
— Никита Гусев появился в третьем звене. Это попытка встряхнуть Никиту?
— Они неудачно сыграли прошлый матч, и мы решили поставить Никиту к Артемьеву и Мамину. Ребята скоростные, ему будет полегче с ними играть.
— Голы были из-за индивидуальных ошибок. Это психология или нервозность?
— И то, и другое, — сказал Козлов.
«Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ — 5:3 с «Динамо» Москва. Команда Козлова проиграла 5 из 6 последних матчей.