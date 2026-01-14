Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
15.01
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
15.01
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о 3:5 от «Спартака»: «Дали забить достаточно легкие голы, весь матч догоняли. Потратили много сил и эмоций, но удачи не хватило»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после поражения от «Спартака» (3:5).

Источник: Спортс"

— В прошлом матче мы вели в счете, но в конце упустили победу. Сегодня догоняли весь матч. Дали забить достаточно легкие голы, весь матч догоняли, а когда сравнивали, соперник опять выходил вперед.

Потратили много сил и эмоций, но, к сожалению, не хватило удачи. Не смогли переломить игру и при равном счете добавить, чтобы выйти вперед.

— Никита Гусев появился в третьем звене. Это попытка встряхнуть Никиту?

— Они неудачно сыграли прошлый матч, и мы решили поставить Никиту к Артемьеву и Мамину. Ребята скоростные, ему будет полегче с ними играть.

— Голы были из-за индивидуальных ошибок. Это психология или нервозность?

— И то, и другое, — сказал Козлов.

«Спартак» одержал 500-ю победу в КХЛ — 5:3 с «Динамо» Москва. Команда Козлова проиграла 5 из 6 последних матчей.