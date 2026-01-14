Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

Исаков о 3:0 с «Локомотивом»: «Матч прошел волнообразно. 1-й период был очень качественным, это следствие настроя команды. В 3-м сыграли по заданию»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча с «Локомотивом» (3:0).

Источник: Спортс"

17-летний нападающий «Торпедо» Глеб Пугачев набрал 2 (1+1) балла. Это его первые очки в Фонбет Чемпионате КХЛ, он провел 4-й матч в лиге.

— Хочу поздравить команду с очень хорошей победой. Матч прошел волнообразно. Первый период с нашей стороны был очень качественным. Это следствие настроя команды.

Понимали, что во втором «Локомотив» будет добавлять, будет пользоваться сильными качествами, мы смогли выстоять в тяжелые моменты, нас выручил вратарь, в третьем сыграли по заданию и доиграли до победы.

— Вы как будто готовились к меньшинству большому.

— Мы каждый раз готовимся к меньшинству, у каждого есть своя роль. Главное, чтобы мы готовы были к меньшинству и понимали, кто может сыграть.

— Какое состояние Кирилла Воронина и Андрея Белевича?

— Андрей тренируется, Кирилл пока не тренируется в общей группе. Воронин не в порядке после силового приема.

— Вы в прошлом сезоне говорили, что дадите шанс Дагестанскому.

— Сезон длинный, давайте дождемся окончания. Не знал, что и Пугачев у нас будет играть.

— Вы мариновали Пугачева в хорошем смысле и подвели к КХЛ.

— В первую очередь это его заслуга. Парень показывает своей игрой, что готов. Сегодня усомниться сложно, что мы сделали что-то не так.

— Силаев и Федоров — их состояние?

— Болезнь, грипп бушует в команде.

— Пугачеву можно петь дифирамбы, как сделать так, чтобы он не стал тем игроком, кто погаснет?

— Это непростой вопрос. Это наша задача — почувствовать, если что-то не так. Его задача — подходить к жизненным моментам серьезно. Здесь работа и его, и тренерского штаба.

— Можно сказать, что зона турбулентности в «Торпедо» уже проходит?

— Мы понимали те моменты, которые можно исправить. Старались уделить этому много внимания, все получилось. Очень важно, что у нас есть такая команда.

— Вы защищали Дениса Костина после второго периода?

— Вратарей мы вообще не трогаем, мы про них вообще не говорим в течение матча. Мы больше защищаем нашу философию, — сказал Исаков.

«Торпедо» всухую обыграло «Локомотив» — 3:0. Костин сделал 33 сэйва, 17-летний Пугачев набрал 1+1.