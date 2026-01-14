Исаков о 3:0 с «Локомотивом»: «Матч прошел волнообразно. 1-й период был очень качественным, это следствие настроя команды. В 3-м сыграли по заданию»

17-летний нападающий «Торпедо» Глеб Пугачев набрал 2 (1+1) балла. Это его первые очки в Фонбет Чемпионате КХЛ, он провел 4-й матч в лиге.
— Хочу поздравить команду с очень хорошей победой. Матч прошел волнообразно. Первый период с нашей стороны был очень качественным. Это следствие настроя команды.
Понимали, что во втором «Локомотив» будет добавлять, будет пользоваться сильными качествами, мы смогли выстоять в тяжелые моменты, нас выручил вратарь, в третьем сыграли по заданию и доиграли до победы.
— Вы как будто готовились к меньшинству большому.
— Мы каждый раз готовимся к меньшинству, у каждого есть своя роль. Главное, чтобы мы готовы были к меньшинству и понимали, кто может сыграть.
— Какое состояние Кирилла Воронина и Андрея Белевича?
— Андрей тренируется, Кирилл пока не тренируется в общей группе. Воронин не в порядке после силового приема.
— Вы в прошлом сезоне говорили, что дадите шанс Дагестанскому.
— Сезон длинный, давайте дождемся окончания. Не знал, что и Пугачев у нас будет играть.
— Вы мариновали Пугачева в хорошем смысле и подвели к КХЛ.
— В первую очередь это его заслуга. Парень показывает своей игрой, что готов. Сегодня усомниться сложно, что мы сделали что-то не так.
— Силаев и Федоров — их состояние?
— Болезнь, грипп бушует в команде.
— Пугачеву можно петь дифирамбы, как сделать так, чтобы он не стал тем игроком, кто погаснет?
— Это непростой вопрос. Это наша задача — почувствовать, если что-то не так. Его задача — подходить к жизненным моментам серьезно. Здесь работа и его, и тренерского штаба.
— Можно сказать, что зона турбулентности в «Торпедо» уже проходит?
— Мы понимали те моменты, которые можно исправить. Старались уделить этому много внимания, все получилось. Очень важно, что у нас есть такая команда.
— Вы защищали Дениса Костина после второго периода?
— Вратарей мы вообще не трогаем, мы про них вообще не говорим в течение матча. Мы больше защищаем нашу философию, — сказал Исаков.
