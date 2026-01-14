Ларионов про слухи о возможном обмене Хайруллина в «Ак Барс»: «Мы не пытаемся кого-то поменять, насколько мне известно»

Сегодня СКА обыграл «Шанхай» со счетом 5:2.
Ранее появилась информация о том, что СКА может обменять Марата Хайруллина в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина.
— Говорят, что Хайруллина хотите отправить в «Ак Барс».
— Мы точно не хотим.
— Слухи имеют под собой основания?
— Это подогревает интерес болельщиков. Не хочу спекулировать на чем-то. Насколько мне известно, мы не пытаемся кого-то поменять.
— Насколько довольны нынешним составом?
— Ты никогда не можешь быть доволен. Всегда есть вещи, которые хочешь поправить. Давайте не будем говорить о ком‑то плохо или хорошо. Ошибки есть.
Командой я доволен. Мы играем достаточно хорошо, не отлично, но хорошо. Хочется лучше, чтобы было меньше пожара, стресса, меньше седых волос. Болельщики до конца переживают, это самое главное. Мы видим прогресс, рост, — сказал Ларионов.