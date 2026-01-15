Ричмонд
03:00
Нью-Джерси
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

Жамнов после 5:3 с «Динамо»: «Первая игра в сезоне, когда мы играли оптимальным составом. Руководство “Спартака” обещало усиление в дедлайн, посмотрим, как будет»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после матча против московского «Динамо» (5:3).

Источник: Спортс"

— Руководство обещало усиление в дедлайн, думаю, всем тренерам обещают, а там посмотрим, как будет. Сегодня первая игра в сезоне, когда мы играли оптимальным составом.

— Не было мысли перейти на игру в три звена?

— Не считал нужным. Ребята делали то, что их просили. В начале третьего периода потеряли концентрацию, но не считал нужным кого-то сажать (на скамейку).

— Почему в третьем периоде дали отыграться?

— Это психология, начали делать вещи, которые не нужно. Тут нужен опыт, и не мандражировать в таких ситуациях.

— В трансляцию попал момент, где в концовке вы что‑то очень недовольно кричали, это было обращение к игрокам «Динамо»?

— Не хотел бы это комментировать. Разговаривать все могут, но лучше сбросить перчатки, — сказал Жамнов.