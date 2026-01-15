Жамнов после 5:3 с «Динамо»: «Первая игра в сезоне, когда мы играли оптимальным составом. Руководство “Спартака” обещало усиление в дедлайн, посмотрим, как будет»

— Руководство обещало усиление в дедлайн, думаю, всем тренерам обещают, а там посмотрим, как будет. Сегодня первая игра в сезоне, когда мы играли оптимальным составом.
— Не было мысли перейти на игру в три звена?
— Не считал нужным. Ребята делали то, что их просили. В начале третьего периода потеряли концентрацию, но не считал нужным кого-то сажать (на скамейку).
— Почему в третьем периоде дали отыграться?
— Это психология, начали делать вещи, которые не нужно. Тут нужен опыт, и не мандражировать в таких ситуациях.
— В трансляцию попал момент, где в концовке вы что‑то очень недовольно кричали, это было обращение к игрокам «Динамо»?
— Не хотел бы это комментировать. Разговаривать все могут, но лучше сбросить перчатки, — сказал Жамнов.