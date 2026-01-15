Кларк о работе комментатором в матче «Динамо» — «Спартак»: «Считаю достоинством браться за то, что мне нравится. Хейтеров сразу вырублю — буду продолжать делать то, что люблю!&ra

Кларк провела эфир в паре с Артемом Батраком.
"Когда я впервые пришла брать интервью у хоккеистов 20 лет назад, мне говорили, что я маленькая и, наверное, не достаю до газовый плиты дома. Это из-за того, что я вставала на маленькую тумбочку рядом с хоккеистом.
Да, мой рост 156 см, и я не считаю это недостатком. Так же как не считаю недостатком любое проявление человека.
Я считаю своим достоинством браться за то, что мне нравится. И не слушать тех, кто тебя пытается остановить.
Тогда я повела за собой многих девушек, которые пришли в хоккей писать статьи, брать интервью и быть частью этой индустрии. Сегодня я вышла на сцену перед вами в деле, которое раньше не делала в прямом и эфире и знаю, что у меня большой фронт работы впереди.
Но я была настоящей и ею буду оставаться. Я знаю, что будут те, кто снова будут говорить, что я не такая, как им надо и будут те, кто поддержат.
Спасибо большое Артему. Он настоящий товарищ и суперпрофессиональный хоккеист. Всех хейтеров я сейчас сразу вырублю, потому что я буду продолжать делать то, что я люблю!
Буду расти во всех смыслах!!! Я — Наталья Кларк, и я буду у микрофона! (а скоро еще и роман выходит, вы там вообще обалдеете)" — написала Наталья Кларк.