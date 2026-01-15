Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
2
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.40
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
0
:
Оттава
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
10.00
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.35
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.47
П2
1.76
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

Кларк о работе комментатором в матче «Динамо» — «Спартак»: «Считаю достоинством браться за то, что мне нравится. Хейтеров сразу вырублю — буду продолжать делать то, что люблю!&ra

Журналистка Наталья Кларк высказалась о работе комментатором в матче Фонбет чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» (3:5).

Источник: Спортс"

Кларк провела эфир в паре с Артемом Батраком.

"Когда я впервые пришла брать интервью у хоккеистов 20 лет назад, мне говорили, что я маленькая и, наверное, не достаю до газовый плиты дома. Это из-за того, что я вставала на маленькую тумбочку рядом с хоккеистом.

Да, мой рост 156 см, и я не считаю это недостатком. Так же как не считаю недостатком любое проявление человека.

Я считаю своим достоинством браться за то, что мне нравится. И не слушать тех, кто тебя пытается остановить.

Тогда я повела за собой многих девушек, которые пришли в хоккей писать статьи, брать интервью и быть частью этой индустрии. Сегодня я вышла на сцену перед вами в деле, которое раньше не делала в прямом и эфире и знаю, что у меня большой фронт работы впереди.

Но я была настоящей и ею буду оставаться. Я знаю, что будут те, кто снова будут говорить, что я не такая, как им надо и будут те, кто поддержат.

Спасибо большое Артему. Он настоящий товарищ и суперпрофессиональный хоккеист. Всех хейтеров я сейчас сразу вырублю, потому что я буду продолжать делать то, что я люблю!

Буду расти во всех смыслах!!! Я — Наталья Кларк, и я буду у микрофона! (а скоро еще и роман выходит, вы там вообще обалдеете)" — написала Наталья Кларк.