«Рейнджерс» еще не интересовались готовностью Панарина отказаться от пункта о запрете на обмен

Действующий договор 34-летнего форварда с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
В этом сезоне Панарин набрал 50 (16+34) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» еще не обращались к Артемию Панарину с целью узнать, готов ли он отказаться от пункта о запрете на обмен или поинтересоваться, в каких командах он хотел бы играть.
Действующий договор 34-летнего форварда с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
В этом сезоне Панарин набрал 50 (16+34) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.