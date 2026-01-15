Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
2
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.14
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Рейнджерс
0
:
Оттава
4
Все коэффициенты
П1
52.00
X
17.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.25
П2
3.18
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.47
П2
1.76
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
9
:
Сочи
0
П1
X
П2

«Рейнджерс» еще не интересовались готовностью Панарина отказаться от пункта о запрете на обмен

«Рейнджерс» еще не обращались к Артемию Панарину с целью узнать, готов ли он отказаться от пункта о запрете на обмен или поинтересоваться, в каких командах он хотел бы играть.

Источник: Спортс"

Действующий договор 34-летнего форварда с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Панарин набрал 50 (16+34) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.