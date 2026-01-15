Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
0
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
4.70
П2
1.61
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.74
X
4.44
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.30
П2
3.27
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.23
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Оттава
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2

У Панарина «-11» за полезность в последних 5 матчах за «Рейнджерс», у Гаврикова — «-12». Серия Артемия с очками достигла 8 игр подряд

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:8).

Источник: Спортс"

Российский хоккеист продлил результативную серию до восьми игр.

Матч с «Сенаторс» он завершил с показателем полезности «минус 2». Панарин нанес два броска по воротам при игровом времени 19:54 (1:24 — в большинстве).

Защитник нью-йоркской команды Владислав Гавриков провел игру с «Оттавой» с показателем полезности «минус 3» и двумя бросками по воротам при 23:52 на льду (1:24 — в большинстве, 2:42 — в меньшинстве).

В последних пяти матчах общей «плюс-минус» Панарина составил «минус 11», Гаврикова — «минус 12».

В общем в этом сезоне Панарин имеет «минус 16» и 51 (16+35) балл в 47 матчах чемпионата. Гавриков набрал 15 (7+8) очков при «минус 9» в 48 матчах.

«Рейнджерс» уступили «Оттаве» — 4:8. Команда Салливана проиграла 17 из 22 домашних матчей в сезоне НХЛ.