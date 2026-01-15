У Панарина «-11» за полезность в последних 5 матчах за «Рейнджерс», у Гаврикова — «-12». Серия Артемия с очками достигла 8 игр подряд

Российский хоккеист продлил результативную серию до восьми игр.
Матч с «Сенаторс» он завершил с показателем полезности «минус 2». Панарин нанес два броска по воротам при игровом времени 19:54 (1:24 — в большинстве).
Защитник нью-йоркской команды Владислав Гавриков провел игру с «Оттавой» с показателем полезности «минус 3» и двумя бросками по воротам при 23:52 на льду (1:24 — в большинстве, 2:42 — в меньшинстве).
В последних пяти матчах общей «плюс-минус» Панарина составил «минус 11», Гаврикова — «минус 12».
В общем в этом сезоне Панарин имеет «минус 16» и 51 (16+35) балл в 47 матчах чемпионата. Гавриков набрал 15 (7+8) очков при «минус 9» в 48 матчах.
«Рейнджерс» уступили «Оттаве» — 4:8. Команда Салливана проиграла 17 из 22 домашних матчей в сезоне НХЛ.