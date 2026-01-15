Мичков не забил в 9-м матче подряд и набрал «минус 7» в четырех играх. Форвард «Филадельфии» 1 раз бросил при 16:01 против «Баффало»

21-летний форвард нанес один бросок по воротам при полезности «минус 1» и игровом времени 16:01 (2:52 — в большинстве, 0:03 — в меньшинстве).
В четырех последних матчах Матвей набрал в общей сложности «минус 7» за полезность. До этого «минус 1» против «Торонто» (1:2 ОТ), «минус 3» — против «Тампы» (2:7) и «минус 2» вновь против «Тампы» (1:5).
Безголевая серия хоккеиста продлилась до девяти матчей.
В этом сезоне Мичков набрал 23 (9+14) очка при полезности «минус 7» в 44 играх чемпионата. Среднее игровое время — 14:41.