Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
0
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
4.70
П2
1.61
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.74
X
4.44
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.30
П2
3.27
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.23
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Оттава
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2

Мичков не забил в 9-м матче подряд и набрал «минус 7» в четырех играх. Форвард «Филадельфии» 1 раз бросил при 16:01 против «Баффало»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5).

Источник: Спортс"

21-летний форвард нанес один бросок по воротам при полезности «минус 1» и игровом времени 16:01 (2:52 — в большинстве, 0:03 — в меньшинстве).

В четырех последних матчах Матвей набрал в общей сложности «минус 7» за полезность. До этого «минус 1» против «Торонто» (1:2 ОТ), «минус 3» — против «Тампы» (2:7) и «минус 2» вновь против «Тампы» (1:5).

Безголевая серия хоккеиста продлилась до девяти матчей.

В этом сезоне Мичков набрал 23 (9+14) очка при полезности «минус 7» в 44 играх чемпионата. Среднее игровое время — 14:41.