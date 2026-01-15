«Филадельфия» проиграла 4-й матч подряд и занимает 11-е место на Востоке. Владарж получил травму в матче с «Баффало»

Это поражение стало четвертым подряд для команды тренера Рика Токкета. «Флайерс» ранее также уступили «Торонто» (1:2 ОТ) и дважды «Тампе» (2:7 и 1:5).
По ходу игры против «Сэйбрс» из-за повреждения был заменен голкипер «Филадельфии» Даниэль Владарж. С начала второго периода место в воротах занял Самуэль Эрссон и отразил 6 из 8 бросков соперника.
На данный момент «Филадельфия» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 52 балла в 45 матчах. Команда продолжит чемпионат 16 января матчем против «Питтсбурга».