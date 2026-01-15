Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.44
П2
1.79
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.23
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Оттава
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2

«Филадельфия» проиграла 4-й матч подряд и занимает 11-е место на Востоке. Владарж получил травму в матче с «Баффало»

«Филадельфия» уступила «Баффало» (2:5) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Это поражение стало четвертым подряд для команды тренера Рика Токкета. «Флайерс» ранее также уступили «Торонто» (1:2 ОТ) и дважды «Тампе» (2:7 и 1:5).

По ходу игры против «Сэйбрс» из-за повреждения был заменен голкипер «Филадельфии» Даниэль Владарж. С начала второго периода место в воротах занял Самуэль Эрссон и отразил 6 из 8 бросков соперника.

На данный момент «Филадельфия» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 52 балла в 45 матчах. Команда продолжит чемпионат 16 января матчем против «Питтсбурга».