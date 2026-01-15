Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.46
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.22
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Оттава
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
5
П1
X
П2

Кузьменко против «Вегаса»: передача, «+2», 1 бросок и 17:44 на льду. У форварда «Лос-Анджелеса» 18 очков в 41 матче сезона

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко набрал 1 (0+1) балл за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Форвард завершил игру с показателем полезности «плюс 2». Он также нанес один бросок по воротам и провел на льду 17:44 (1:13 — в большинстве).

В этом сезоне Кузьменко набрал 18 (9+9) очков при полезности «минус 3» в 41 матче чемпионата.