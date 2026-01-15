Кузьменко против «Вегаса»: передача, «+2», 1 бросок и 17:44 на льду. У форварда «Лос-Анджелеса» 18 очков в 41 матче сезона

Форвард завершил игру с показателем полезности «плюс 2». Он также нанес один бросок по воротам и провел на льду 17:44 (1:13 — в большинстве).
В этом сезоне Кузьменко набрал 18 (9+9) очков при полезности «минус 3» в 41 матче чемпионата.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко набрал 1 (0+1) балл за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ).
