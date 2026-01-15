«Сибирь» утвердила Люзенкова главным тренером. Команда выиграла 11 из 21 матча после отставки Буцаева

«На заседании попечительского совета хоккейного клуба “Сибирь”, которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утвержден в должности главного тренера команды», — говорится в сообщении клуба.
Люзенков в ноябре 2025 года возглавил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Вячеслава Буцаева.
В 21 матче при Люзенкове новосибирская команда одержала 11 побед и на данный момент занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 46 матчах.