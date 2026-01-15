Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.22
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Оттава
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2

«Сибирь» утвердила Люзенкова главным тренером. Команда выиграла 11 из 21 матча после отставки Буцаева

Ярослав Люзенков утвержден в качестве главного тренера «Сибири».

Источник: Спортс"

«На заседании попечительского совета хоккейного клуба “Сибирь”, которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утвержден в должности главного тренера команды», — говорится в сообщении клуба.

Люзенков в ноябре 2025 года возглавил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Вячеслава Буцаева.

В 21 матче при Люзенкове новосибирская команда одержала 11 побед и на данный момент занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл в 46 матчах.