Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Вячеслав Фетисов: «Большинство шайб Гретцки забросил в начале карьеры, а Овечкин забивает стабильно. Более 30 шайб из сезона в сезон, это даже сложно себе представить»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о результативности Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забил 994 гола в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб).

"У Гретцки сейчас в сумме на 1016 голов. Но он закончил раньше Саши (в 38 лет), и у него не было таких стабильных показателей в последние годы карьеры. Ведь большинство своих шайб Уэйн забросил в ее начале. А Саша забивает стабильно. И забрасывает более 30 шайб в последние годы из сезона в сезон, это неимоверное достижение. Это даже сложно себе представить.

Я общаюсь с людьми, которые знают толк во всем, что касается хоккея, и мы не понимаем, как это вообще возможно. Просто радуемся за Сашу, хочется, чтобы он получал удовольствие от всего, что делает на льду. И я думаю, что чем сейчас ближе будет рекорд Гретцки, тем больше будет ажиотаж вокруг этого", — сказал Фетисов.

