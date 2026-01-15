Ричмонд
1-й период
Северсталь
1
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.50
П2
3.74
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
1
:
Салават Юлаев
4
Все коэффициенты
П1
88.00
X
18.00
П2
1.03
Хоккей. НХЛ
16.01
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
16.01
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
16.01
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
16.01
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
16.01
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
16.01
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
16.01
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
16.01
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.33
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
16.01
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
16.01
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Овечкин, Кучеров, Капризов, Малкин, Панарин, Василевский, Сергачев, Юров и Абросимов сыграли бы за Россию на ОИ-2026 по версии ESPN

Журналист ESPN Райан Кларк представил, каким мог быть состав сборной России на Олимпийских играх-2026.

Источник: Спортс"

Россия отстранена от международных турниров. Сборная не примет участие в Олимпиаде.

Нападающие:

Артемий Панарин — Данила Юров — Валерий Ничушкин;

Александр Овечкин — Владислав Наместников — Кирилл Марченко;

Иван Барбашев — Руслан Абросимов — Андрей Свечников;

Павел Бучневич — Павел Дорофеев;

Защитники:

Михаил Сергачев — Иван Проворов;

Владислав Гавриков — Артем Зуб;

Никита Задоров — Дмитрий Орлов;

Ян Кузнецов — Александр Никишин;

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.

