Овечкин, Кучеров, Капризов, Малкин, Панарин, Василевский, Сергачев, Юров и Абросимов сыграли бы за Россию на ОИ-2026 по версии ESPN

Россия отстранена от международных турниров. Сборная не примет участие в Олимпиаде.
Нападающие:
Артемий Панарин — Данила Юров — Валерий Ничушкин;
Александр Овечкин — Владислав Наместников — Кирилл Марченко;
Иван Барбашев — Руслан Абросимов — Андрей Свечников;
Павел Бучневич — Павел Дорофеев;
Защитники:
Михаил Сергачев — Иван Проворов;
Владислав Гавриков — Артем Зуб;
Никита Задоров — Дмитрий Орлов;
Ян Кузнецов — Александр Никишин;
Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.
