Панин — Да Косте во время матча: «Лысый, как сам-то, ###? Может, пора на пенсию?» Форвард «Автомобилиста» на русском сказал: «После этой игры можно заканчивать»

Во время одного из матчей Фонбет Чемпионата КХЛ между «Салаватом» и «Автомобилистом» капитан уфимцев Панин пообщался с форвардом клуба из Екатеринбурга Стефаном Да Костой. На Панине был микрофон.
«Кинопоиск» выложил беседу хоккеистов в соцсети. Отметим, что разговор шел преимущественно на русском языке.
— Лысый, ну как сам-то, ###? — спросил Панин.
— Нормально, — ответил французский хоккеист на русском языке.
— Тебе сколько лет? — продолжил Панин.
— 36, — сказал Да Коста.
— Тебе, может, пора на пенсию? — спросил Панин.
— Да, год, — ответил форвард «Автомобилиста».
Позже Да Коста добавил: «После этой игры, наверное, завтра можно заканчивать».
Боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов отреагировал на слова хоккеиста Григория Панина, обратившись к нему в комментариях к посту.
«Ты от лысых что хотел??» — написал боец.