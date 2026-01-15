Ги Буше о том, что Костин сцепился с Провольневым: «Поддерживаю его действия. Когда против партнера сыграли плохо и грязно, надо за него вступиться»

На 38-й минуте игры Костин сцепился с Владиславом Провольневым. Он был наказан 2 минутами штрафа за грубость.
— Как вы оцените действия Костина, который вписался в драку?
— Я поддерживаю его действия на 100 процентов. Когда против твоего партнера сыграли плохо и грязно, то надо за него вступиться. И тут вопрос даже не драки, а того, что надо постоять за себя. Я был очень доволен увидеть реакцию Клима, который поехал защищать интересы нашей команды.
И здесь опять неоднозначная ситуация, когда не дают удаление. Как в ситуации с Александром Волковым, который надолго выбыл из-за травмы — там тоже не было удаления. И когда нет действий со стороны судей, надо ребятам стоять друг за друга, — сказал Буше.