Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
16.01
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
16.01
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
16.01
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
16.01
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
16.01
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
16.01
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.15
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
16.01
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
16.01
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
16.01
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
16.01
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Ги Буше о том, что Костин сцепился с Провольневым: «Поддерживаю его действия. Когда против партнера сыграли плохо и грязно, надо за него вступиться»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после матча с ЦСКА (2:1) заявил, что поддерживает действия форварда Клима Костина, который вступился за партнера по команде.

На 38-й минуте игры Костин сцепился с Владиславом Провольневым. Он был наказан 2 минутами штрафа за грубость.

— Как вы оцените действия Костина, который вписался в драку?

— Я поддерживаю его действия на 100 процентов. Когда против твоего партнера сыграли плохо и грязно, то надо за него вступиться. И тут вопрос даже не драки, а того, что надо постоять за себя. Я был очень доволен увидеть реакцию Клима, который поехал защищать интересы нашей команды.

И здесь опять неоднозначная ситуация, когда не дают удаление. Как в ситуации с Александром Волковым, который надолго выбыл из-за травмы — там тоже не было удаления. И когда нет действий со стороны судей, надо ребятам стоять друг за друга, — сказал Буше.

