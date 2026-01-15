Борис Михайлов: «Овечкин — гордость России. Он выступает в лучшей лиге мира, тогда как КХЛ — вторая. Считаю неправильным сравнивать достижения Александра и Шипачева»

Форвард «Вашингтона» Овечкин является рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 917 голов в 1538 играх в регулярках. С учетом плей-офф на его счету 994 шайбы. По этому показателю он занимает 2-е второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
Нападающий минского «Динамо» Шипачев — лучший бомбардир в истории Фонбет Чемпионата КХЛ. На его счету 1001 (314+687) балл в 1103 матчах с учетом плей-офф.
"Вообще сравнивать рекорды — не мое дело. Овечкин — выдающийся хоккеист, гордость нашей страны. Но он выступает в лучшей лиге мира, тогда как наша КХЛ — вторая.
Поэтому считаю неправильным сравнивать достижения Овечкина и Шипачева", — сказал Михайлов.