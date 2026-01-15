Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Борис Михайлов: «Овечкин — гордость России. Он выступает в лучшей лиге мира, тогда как КХЛ — вторая. Считаю неправильным сравнивать достижения Александра и Шипачева»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что достижения Александра Овечкина и Вадима Шипачева не надо сравнивать.

Форвард «Вашингтона» Овечкин является рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 917 голов в 1538 играх в регулярках. С учетом плей-офф на его счету 994 шайбы. По этому показателю он занимает 2-е второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

Нападающий минского «Динамо» Шипачев — лучший бомбардир в истории Фонбет Чемпионата КХЛ. На его счету 1001 (314+687) балл в 1103 матчах с учетом плей-офф.

"Вообще сравнивать рекорды — не мое дело. Овечкин — выдающийся хоккеист, гордость нашей страны. Но он выступает в лучшей лиге мира, тогда как наша КХЛ — вторая.

Поэтому считаю неправильным сравнивать достижения Овечкина и Шипачева", — сказал Михайлов.

