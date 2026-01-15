Дрегер о возможном обмене Панарина: «В таких случаях всегда смотришь на “Флориду”, “Даллас”, “Вегас”. Возможно, есть еще пара команд, которые могли бы проявить интерес к звезде»

Действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на его счету 51 (16+35) очков в 47 матчах.
Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Панарина есть пункт о запрете на обмен.
Дрегер отметил, что переговоры по контракту между сторонами не продвинулись, но пока неясно, будет ли Панарин готов к переходу в другой клуб до дедлайна.
Напомним, болельщики «Рейнджерс» скандировали «Увольте Друри» в ходе матча против «Сиэтла», требуя отставки генменеджера команды Криса Друри.
«Ходит множество слухов о том, что может предпринять генменеджер “Рейнджерс” Крис Друри. Это неприятное здание, когда дела идут не очень хорошо, и семья Долан, которой принадлежат “Рейнджерс”, является частью всего этого. Они могут слышать все это, и, несомненно, это оказывает эмоциональное воздействие на то, что Друри мог бы сделать в будущем.
Вокруг Артемия Панарина ходит много слухов. Мы знаем, что срок его контракта истекает, но у него также есть пункт о запрете на обмены, так в каком направлении готов двигаться Панарин?
Готов ли он, если не будет достигнуто соглашение о продлении контракта, предоставить список [команд]? И насколько коротким будет этот список?
В таких случаях всегда смотришь на «Флориду», «Даллас», «Вегас». Возможно, есть еще пара команд, которые могли бы проявить интерес к звезде, которой является Панарин.
Но если он не предоставит этот список, решит, что может быть продление или подходящего для него продления нет, он вполне может выйти на рынок свободных агентов, и «Рейнджерс» ничего не получат взамен. Это был бы худший сценарий для Друри и команды", — сказал Дрегер.