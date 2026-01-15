Дрегер о возможном обмене Панарина: «В таких случаях всегда смотришь на “Флориду”, “Даллас”, “Вегас”. Возможно, есть еще пара команд, которые могли бы проявить интерес к звезде»

«Ходит множество слухов о том, что может предпринять генменеджер “Рейнджерс” Крис Друри. Это неприятное здание, когда дела идут не очень хорошо, и семья Долан, которой принадлежат “Рейнджерс”, является частью всего этого. Они могут слышать все это, и, несомненно, это оказывает эмоциональное воздействие на то, что Друри мог бы сделать в будущем.