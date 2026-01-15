Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Дрегер о возможном обмене Панарина: «В таких случаях всегда смотришь на “Флориду”, “Даллас”, “Вегас”. Возможно, есть еще пара команд, которые могли бы проявить интерес к звезде»

Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался о возможном обмене форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Источник: Спортс"

Действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на его счету 51 (16+35) очков в 47 матчах.

Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Панарина есть пункт о запрете на обмен.

Дрегер отметил, что переговоры по контракту между сторонами не продвинулись, но пока неясно, будет ли Панарин готов к переходу в другой клуб до дедлайна.

Напомним, болельщики «Рейнджерс» скандировали «Увольте Друри» в ходе матча против «Сиэтла», требуя отставки генменеджера команды Криса Друри.

«Ходит множество слухов о том, что может предпринять генменеджер “Рейнджерс” Крис Друри. Это неприятное здание, когда дела идут не очень хорошо, и семья Долан, которой принадлежат “Рейнджерс”, является частью всего этого. Они могут слышать все это, и, несомненно, это оказывает эмоциональное воздействие на то, что Друри мог бы сделать в будущем.

Вокруг Артемия Панарина ходит много слухов. Мы знаем, что срок его контракта истекает, но у него также есть пункт о запрете на обмены, так в каком направлении готов двигаться Панарин?

Готов ли он, если не будет достигнуто соглашение о продлении контракта, предоставить список [команд]? И насколько коротким будет этот список?

В таких случаях всегда смотришь на «Флориду», «Даллас», «Вегас». Возможно, есть еще пара команд, которые могли бы проявить интерес к звезде, которой является Панарин.

Но если он не предоставит этот список, решит, что может быть продление или подходящего для него продления нет, он вполне может выйти на рынок свободных агентов, и «Рейнджерс» ничего не получат взамен. Это был бы худший сценарий для Друри и команды", — сказал Дрегер.