Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Андрей Козырев: «Рады, что Лишка будет представлять “Северсталь” на Олимпиаде. Это огромный шанс, он его заслужил. У нас есть кем его заменить»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе в матче с минским «Динамо» со счетом 6:4.

Источник: Спортс"

Капитан «Северстали» Адам Лишка забросил 3 шайбы и сделал передачу в этой игре.

— Хорошо организованный соперник. Весьма отрадно, что мы в этом матче победили. Ключевым моментом игры стал второй период, когда нам удалось отобороняться, когда соперник сделал несколько наложений.

— Как можно объяснить такое обилие шайб в первом периоде?

— В обеих командах есть исполнители, все пытались забить. Минское «Динамо» тоже играет в атакующем ключе.

— Как вы будете перестраивать команду, когда в феврале на Олимпиаду уедет Адам Лишка, сделавший сейчас хет-трик?

— Мы очень рады, что Адам будет представлять нашу команду на Олимпиаде. Это для него огромный шанс, он его заслужил. Но у нас есть кем его заменить. Эти игроки нам помогут.

— Вы недавно играли с этим же соперником в Череповце…

— Все наши матчи с минским «Динамо» проходят в очень сложной борьбе. Это сильный соперник, и я об этом говорил. Сегодняшний матч не исключение. Нам помогло и то, что мы очень грамотно оборонялись в концовке, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока.

— Как вы определяли голкипера на этот матч?

— Сева (Всеволод Скотников) начал играть. К сожалению, он заболел, поэтому мы заменили его на Константина Шостака. Он здорово, просто шикарно провел матч. То, что мы победили, его огромная заслуга, — сказал Козырев.