Андрей Козырев: «Рады, что Лишка будет представлять “Северсталь” на Олимпиаде. Это огромный шанс, он его заслужил. У нас есть кем его заменить»

Капитан «Северстали» Адам Лишка забросил 3 шайбы и сделал передачу в этой игре.
— Хорошо организованный соперник. Весьма отрадно, что мы в этом матче победили. Ключевым моментом игры стал второй период, когда нам удалось отобороняться, когда соперник сделал несколько наложений.
— Как можно объяснить такое обилие шайб в первом периоде?
— В обеих командах есть исполнители, все пытались забить. Минское «Динамо» тоже играет в атакующем ключе.
— Как вы будете перестраивать команду, когда в феврале на Олимпиаду уедет Адам Лишка, сделавший сейчас хет-трик?
— Мы очень рады, что Адам будет представлять нашу команду на Олимпиаде. Это для него огромный шанс, он его заслужил. Но у нас есть кем его заменить. Эти игроки нам помогут.
— Вы недавно играли с этим же соперником в Череповце…
— Все наши матчи с минским «Динамо» проходят в очень сложной борьбе. Это сильный соперник, и я об этом говорил. Сегодняшний матч не исключение. Нам помогло и то, что мы очень грамотно оборонялись в концовке, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока.
— Как вы определяли голкипера на этот матч?
— Сева (Всеволод Скотников) начал играть. К сожалению, он заболел, поэтому мы заменили его на Константина Шостака. Он здорово, просто шикарно провел матч. То, что мы победили, его огромная заслуга, — сказал Козырев.