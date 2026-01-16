Фетисов о рекомендации латвийским атлетам не контактировать с россиянами на ОИ: «С кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может какую-то ценность из себя представлять?»

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам избегать контактов с россиянами и белорусами на Играх в Италии.
— Как можете охарактеризовать решение латвийского олимпийского комитета?
— А что тут характеризовать? Ну да, все делают для того, чтобы не было общения, в приказном порядке даже. Все эти решения уже за пределами сознания.
Зачем они это делают? Наверное, есть у них какая-то задумка. Да и с кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может хоть какую-то ценность из себя представлять? — сказал Фетисов.