Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Фетисов о рекомендации латвийским атлетам не контактировать с россиянами на ОИ: «С кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может какую-то ценность из себя представлять?»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях Олимпийского комитета Латвии спортсменам не контактировать с россиянами и белорусами на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам избегать контактов с россиянами и белорусами на Играх в Италии.

— Как можете охарактеризовать решение латвийского олимпийского комитета?

— А что тут характеризовать? Ну да, все делают для того, чтобы не было общения, в приказном порядке даже. Все эти решения уже за пределами сознания.

Зачем они это делают? Наверное, есть у них какая-то задумка. Да и с кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может хоть какую-то ценность из себя представлять? — сказал Фетисов.