Никитин о том, строит ли систему в ЦСКА: «Мы не занимаемся популизмом, идем к цели. Плодотворная работа каждый день дает результат»

— Конечно, к таким игрокам, как Окулов, нужно относиться с уважением. В то же время если будешь сильно уважать, то Костя может сыграть очень нестандартно. Его надо перекрывать. Но он на то и мастер, чтобы ходит от опеки и создает моменты. Я благодарен судьбе, что в свое время с ним поработал. Но когда мы соперники, тут уже денежки врозь, — сказал Никитин.