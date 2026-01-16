Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Никитин о том, строит ли систему в ЦСКА: «Мы не занимаемся популизмом, идем к цели. Плодотворная работа каждый день дает результат»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после поражения в матче с «Авангардом» (1:2).

— Как оцените качество голевых моментов в атаке?

— Их было недостаточно создано, чтобы заставить ошибаться такого вратаря, как Никита Серебряков. Ждать тут чуда глупо. Мы с уважением относимся к любому голкиперу, не ждем и с себя спрашиваем. Мы были недостаточно последовательны.

— Прохор Полтапов забил пять голов в последних трех матчах. С чем связан этот всплеск?

— Прохор как молодой игрок — мы разговаривали с ним в начале сезона и объясняли, что ему потребуется время на адаптацию. Не сказать, что он прям двухсторонний игрок. Но стал намного качественнее. Все без исключения теряют свои бомбардирские навыки. Но тот, кто упорно работает, к ним возвращается то, что им дали родители с тренерами и Господь.

— А как подключить остальных форвардов к результативности?

— Самолюбие у нормального спортсмена есть. Думаю, оно взыграет. Гол — это непростая химия, тут вся тройка должна сыграть, и удача к тебе должна повернуться. Мы в процессе, и наверное, все закономерно.

— А почему в третьем периоде вы заменили Гамзина?

— У него шнурки разорвало. Была нарушена экипировка. Для вратаря это жизненная необходимость, чтобы привести ее в порядок.

— В этом сезоне вы строите систему в ЦСКА?

— Есть пословица: «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». Мы не мечтаем. Наша команда должна еще и делать. Я уже давно привык работать ежедневно, не задавая вопросов.

Плодотворная работа каждый день и вера в тех, с кем ты это делаешь, дает результат. Мы не занимаемся популизмом, но идем к своей цели. А результат рано или поздно будет. А если не работаешь, то не будет.

— Была ли установка персонально играть против Константина Окулова?

— Конечно, к таким игрокам, как Окулов, нужно относиться с уважением. В то же время если будешь сильно уважать, то Костя может сыграть очень нестандартно. Его надо перекрывать. Но он на то и мастер, чтобы ходит от опеки и создает моменты. Я благодарен судьбе, что в свое время с ним поработал. Но когда мы соперники, тут уже денежки врозь, — сказал Никитин.