Никитин о том, строит ли систему в ЦСКА: «Мы не занимаемся популизмом, идем к цели. Плодотворная работа каждый день дает результат»

— Как оцените качество голевых моментов в атаке?
— Их было недостаточно создано, чтобы заставить ошибаться такого вратаря, как Никита Серебряков. Ждать тут чуда глупо. Мы с уважением относимся к любому голкиперу, не ждем и с себя спрашиваем. Мы были недостаточно последовательны.
— Прохор Полтапов забил пять голов в последних трех матчах. С чем связан этот всплеск?
— Прохор как молодой игрок — мы разговаривали с ним в начале сезона и объясняли, что ему потребуется время на адаптацию. Не сказать, что он прям двухсторонний игрок. Но стал намного качественнее. Все без исключения теряют свои бомбардирские навыки. Но тот, кто упорно работает, к ним возвращается то, что им дали родители с тренерами и Господь.
— А как подключить остальных форвардов к результативности?
— Самолюбие у нормального спортсмена есть. Думаю, оно взыграет. Гол — это непростая химия, тут вся тройка должна сыграть, и удача к тебе должна повернуться. Мы в процессе, и наверное, все закономерно.
— А почему в третьем периоде вы заменили Гамзина?
— У него шнурки разорвало. Была нарушена экипировка. Для вратаря это жизненная необходимость, чтобы привести ее в порядок.
— В этом сезоне вы строите систему в ЦСКА?
— Есть пословица: «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». Мы не мечтаем. Наша команда должна еще и делать. Я уже давно привык работать ежедневно, не задавая вопросов.
Плодотворная работа каждый день и вера в тех, с кем ты это делаешь, дает результат. Мы не занимаемся популизмом, но идем к своей цели. А результат рано или поздно будет. А если не работаешь, то не будет.
— Была ли установка персонально играть против Константина Окулова?
— Конечно, к таким игрокам, как Окулов, нужно относиться с уважением. В то же время если будешь сильно уважать, то Костя может сыграть очень нестандартно. Его надо перекрывать. Но он на то и мастер, чтобы ходит от опеки и создает моменты. Я благодарен судьбе, что в свое время с ним поработал. Но когда мы соперники, тут уже денежки врозь, — сказал Никитин.