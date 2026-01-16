ЛеБрюн о возможном обмене Хэмилтона: «Каролина» и «Торонто» входят в число потенциальных кандидатов. «Лифс» не станут рассматривать сделку, если «Девилс» не удержат часть его зарплат

В число потенциальных кандидатов входят «Каролина» и «Торонто». Хэмилтон был результативным игроком в «Харрикейнс», и к нему проявляют определенный интерес. А генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг работал с Хэмилтоном в «Калгари». Конечно, он обменял его, но «Лифс» нужен праворукий защитник для топ-4 из-за травмы Криса Танева.