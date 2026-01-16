Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Генменеджер «Авангарда» о Рише: «Он великолепный тактик, много полезной работы делал в “Тракторе”. По нему были отличные отзывы от хоккеистов»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, почему клуб решил усилить штаб бывшим тренером «Трактора» Рафаэлем Рише.

Источник: Спортс"

— Почему решили усилить и без того сформированный тренерский штаб Рафаэлем Рише?

— По нему были отличные отзывы от хоккеистов, от специалистов. Он великолепный тактик, много полезной работы делал в «Тракторе».

Был шанс, что он у нас окажется летом, но он совершил мужской поступок, оставшись с Бенуа Гру. А когда Гру уже уехал из «Трактора», то Рафаэль позвонил и спросил, в силе ли летнее предложение. Мы с удовольствием подписали специалиста такого уровня.

— Александр Свитов возвращается в конце января и возвращается работать на скамейку?

— Да, Александра Николаевича ждем в конце месяца, а по поводу его роли — это будет решение Ги Буше. Думаю, в ближайшее время обсудим этот вопрос, — сказал Сопин.