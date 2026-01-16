Генменеджер «Авангарда» о Рише: «Он великолепный тактик, много полезной работы делал в “Тракторе”. По нему были отличные отзывы от хоккеистов»

— Почему решили усилить и без того сформированный тренерский штаб Рафаэлем Рише?
— По нему были отличные отзывы от хоккеистов, от специалистов. Он великолепный тактик, много полезной работы делал в «Тракторе».
Был шанс, что он у нас окажется летом, но он совершил мужской поступок, оставшись с Бенуа Гру. А когда Гру уже уехал из «Трактора», то Рафаэль позвонил и спросил, в силе ли летнее предложение. Мы с удовольствием подписали специалиста такого уровня.
— Александр Свитов возвращается в конце января и возвращается работать на скамейку?
— Да, Александра Николаевича ждем в конце месяца, а по поводу его роли — это будет решение Ги Буше. Думаю, в ближайшее время обсудим этот вопрос, — сказал Сопин.