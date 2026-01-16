Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
1
:
Торонто
3
Все коэффициенты
П1
7.42
X
5.32
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.30
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.15
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
1
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.95
П2
1.54
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
3
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.20
П2
41.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Сергеев о 5 поражениях «Динамо» в 6 матчах: «Тенденция плохая. Надо убрать ошибки»

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев оценил спад команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

В последних 6 матчах бело-голубые потерпели 5 поражений.

— Что произошло с командой в матче со «Спартаком» после того, как она отыгралась с 0:2? Почему не закрепили этот успех?

— Да, не закрепили. Трудно сказать почему. Если брать всю игру, то мы попались на двух ошибках.

— Есть общие причины всех последних поражений «Динамо»?

— Не думаю, что можно говорить о каких-то общих причинах. Но тенденция плохая.

— Но почему она возникла?

— Ошибаемся, ошибаемся.

— Что надо сделать, чтобы преодолеть эту тенденцию?

— Убрать ошибки.

— Есть сейчас нервяк и паника от того, что «Динамо» постепенно смещается с лидирующих позиций и выпало из топ-4 на Западе?

— Паники нет. А нервяк есть, конечно. Когда не выигрываешь, уверенность уходит. Надо работать, чтобы ее вернуть обратно, — сказал Сергеев.