Мичков забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом» и провел 1-ю драку в НХЛ — с Лизоттом. Матвей прервал безголевую серию из 9 игр

21-летний россиянин установил окончательный счет, прервав безголевую серию из 9 игр. На его счету стало 24 (10+14) очка в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
В третьем периоде (до момента с голом) Мичков впервые за карьеру в лиге провел полноценную драку — с форвардом «Пингвинс» Блэйком Лизоттом.
Матвей заступился за одноклубника Денвера Барки, против которого Лизотт применил силовой прием. Обоим игрокам дали 5-минутные удаления, а Мичков получил дополнительные 2 минуты за грубость.
Большинство посетителей портала HockeyFights назвало победителем в драке игрока «Питтсбурга».
Сегодня Матвей (14:45, полезность «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.