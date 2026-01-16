Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
1
:
Торонто
3
Все коэффициенты
П1
7.42
X
5.32
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.05
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.87
X
2.95
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
1
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.95
П2
1.54
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
3
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.60
П2
60.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Мичков забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом» и провел 1-ю драку в НХЛ — с Лизоттом. Матвей прервал безголевую серию из 9 игр

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу и подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:6).

21-летний россиянин установил окончательный счет, прервав безголевую серию из 9 игр. На его счету стало 24 (10+14) очка в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

В третьем периоде (до момента с голом) Мичков впервые за карьеру в лиге провел полноценную драку — с форвардом «Пингвинс» Блэйком Лизоттом.

Матвей заступился за одноклубника Денвера Барки, против которого Лизотт применил силовой прием. Обоим игрокам дали 5-минутные удаления, а Мичков получил дополнительные 2 минуты за грубость.

Большинство посетителей портала HockeyFights назвало победителем в драке игрока «Питтсбурга».

Сегодня Матвей (14:45, полезность «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.