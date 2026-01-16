Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Торонто
3
Все коэффициенты
П1
7.42
X
5.32
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.00
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.87
X
2.71
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
1
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.95
П2
1.54
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
3
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
1.15
X
5.60
П2
60.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Чинахов забил «Филадельфии» с передачи Малкина — 3-й гол в 8 матчах за «Питтсбург» после обмена. У него 10 очков в 37 играх в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу с передачи Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

На счету 24-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков в 37 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

За «Пингвинс» — 4 (3+1) балла в 8 играх после обмена из «Коламбуса» («+2», среднее время на льду — 12:11).

Сегодня Чинахов (11:19 — минимальное время в «Пингвинс», «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше