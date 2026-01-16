Чинахов забил «Филадельфии» с передачи Малкина — 3-й гол в 8 матчах за «Питтсбург» после обмена. У него 10 очков в 37 играх в сезоне

На счету 24-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков в 37 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
За «Пингвинс» — 4 (3+1) балла в 8 играх после обмена из «Коламбуса» («+2», среднее время на льду — 12:11).
Сегодня Чинахов (11:19 — минимальное время в «Пингвинс», «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ.
