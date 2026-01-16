Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
4
:
Торонто
5
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
Малкин набрал 0+2 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 34 очка и «+8» в 31 игре в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3) и был признан третьей звездой.

На счету 39-летнего россиянина стало 34 (10+24) очка в 31 матче в текущем сезоне при полезности «+8».

Сегодня Малкин (15:34, «+1») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 перехватом при 3 потерях.

