Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
4
:
Торонто
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.60
П2
1.28
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

«Баффало» выиграл 15 из 17 последних матчей и идет на 5-м месте на Востоке. Тейдж Томпсон набрал 3+2 в игре с «Монреалем»

«Баффало» обыграл «Монреаль» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 15-й в 17 последних играх.

С 56 очками в 46 играх «Сэйбрс» идут на 4-м месте в Атлантическом дивизионе и 5-м — в Восточной конференции, находясь в зоне плей-офф.

Первой звездой матча с «Канадиенс» был признан форвард Тейдж Томпсон, набравший 5 (3+2) очков. У него стало 3 игры с 5+ баллами за клуб в рамках регулярок.

Больше таких матчей в истории «Баффало» записали в актив только Жильбер Перро (14), Пэт Лафонтен (8), Дэйв Андрейчук (7), Александр Могильный и Дэнни Гэйр (по 4).