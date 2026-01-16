«Бостон» вывел из обращения 33-й номер Хары. Он 13-й игрок в истории клуба, удостоенный такой чести

Словацкий защитник выступал за клуб с 2006 по 2020 год и был капитаном команды.
За 14 сезонов он провел за «Брюинс» 1023 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 481 (148+333) очко при 1055 минутах штрафа.
В 150 играх в плей-офф он добавил 56 (15+41) баллов. В 2011 году Хара выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом, а в 2009-м получил «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона.
Здено стал 13-м игроком в истории «Бостона», чей номер вывели из обращения. Клуб выступает в лиге с 1924 года.
Ранее такой чести были удостоены защитники Эдди Шор (номер 2), Лайонел Хитчмен (3), Бобби Орр (4), Дит Клэппер (5, также играл на позиции форварда) и Рэй Бурк (77), нападающие Фил Эспозито (7), Джонни Бьюсик (8), Кэм Нили (9), Милт Шмидт (15), Рик Миддлтон (16), Уилли О’Ри (22) и Терри О’Райлли (24).
В ноябре прошлого года 48-летний Хара, также выступавший в НХЛ за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон», был включен в Зал хоккейной славы в Торонто".