Тэйвс забил в 4-м матче подряд — повторил рекорд «Виннипега» и «Атланты» для игроков в возрасте 37+ лет. Он 5-й игрок с драфта НХЛ-2006 с 900+ очками в лиге

37-летний канадец забил в 4-х подряд матчах — «Джетс» одержали победу в каждом из них. На протяжении этой серии он забросил больше шайб (4), чем до этого за весь сезон (3 в 42 играх).
Тэйвс повторил рекорд франшизы (учитываются достижения «Джетс» и «Атланты Трэшерс») по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 37 лет и старше.
В сезоне-2005/06 37-летний Петер Бондра забил в 4 играх подряд за «Трэшерс».
Первое очко Джонатана в сегодняшнем матче стало для него 900-м в регулярках лиги. У него 901 (379+522) балл в 1113 играх.
Тэйвс — 5-й игрок с драфта НХЛ-2006, достигший отметки 900 очков. Ранее это сделали Клод Жиру («Оттава», 1148 в 1309 играх), Никлас Бэкстрем (1033 в 1105), Брэд Маршанд («Флорида», 1026 в 1141) и Фил Кессел (992 в 1286).
В текущем сезоне у нападающего, возобновившего карьеру в лиге после пропуска двух полных сезонов, стало 18 (7+11) очков в 46 играх при полезности «минус 11».