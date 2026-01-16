Ричмонд
Тэйвс забил в 4-м матче подряд — повторил рекорд «Виннипега» и «Атланты» для игроков в возрасте 37+ лет. Он 5-й игрок с драфта НХЛ-2006 с 900+ очками в лиге

Форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвс набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:2).

Источник: Спортс"

37-летний канадец забил в 4-х подряд матчах — «Джетс» одержали победу в каждом из них. На протяжении этой серии он забросил больше шайб (4), чем до этого за весь сезон (3 в 42 играх).

Тэйвс повторил рекорд франшизы (учитываются достижения «Джетс» и «Атланты Трэшерс») по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 37 лет и старше.

В сезоне-2005/06 37-летний Петер Бондра забил в 4 играх подряд за «Трэшерс».

Первое очко Джонатана в сегодняшнем матче стало для него 900-м в регулярках лиги. У него 901 (379+522) балл в 1113 играх.

Тэйвс — 5-й игрок с драфта НХЛ-2006, достигший отметки 900 очков. Ранее это сделали Клод Жиру («Оттава», 1148 в 1309 играх), Никлас Бэкстрем (1033 в 1105), Брэд Маршанд («Флорида», 1026 в 1141) и Фил Кессел (992 в 1286).

В текущем сезоне у нападающего, возобновившего карьеру в лиге после пропуска двух полных сезонов, стало 18 (7+11) очков в 46 играх при полезности «минус 11».