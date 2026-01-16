Дорофеев сделал дубль в матче с «Торонто». У него 19+16 в 46 играх в сезоне

На счету 25-летнего россиянина стало 35 (19+16) очков в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».
Сегодня Дорофеев (21:28 — четвертое время среди форвардов «Голден Найтс», нейтральная полезность) реализовал 2 из 4 бросков в створ.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 2 шайбы в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:5 ОТ).
