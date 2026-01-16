Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Капризов остался без очков и бросков в створ в матче с «Виннипегом», сыграв 20:04. У него 52 балла в 48 играх в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:6).

У 28-летнего россиянина нет очков в двух последних матчах. В текущем сезоне он набрал 52 (25+27) очка в 48 играх при полезности «+5».

Сегодня Кирилл (20:04, нейтральная полезность) не отметился бросками в створ. У него 1 силовой прием, 1 перехват и 1 потеря.

