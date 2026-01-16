Капризов остался без очков и бросков в створ в матче с «Виннипегом», сыграв 20:04. У него 52 балла в 48 играх в сезоне

У 28-летнего россиянина нет очков в двух последних матчах. В текущем сезоне он набрал 52 (25+27) очка в 48 играх при полезности «+5».
Сегодня Кирилл (20:04, нейтральная полезность) не отметился бросками в створ. У него 1 силовой прием, 1 перехват и 1 потеря.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше