Кросби сравнялся с Овечкиным и Гретцки, набрав 50+ очков за регулярку в 19-й раз. Рекорд у Фрэнсиса и Хоу — по 22 сезона

38-летний форвард в 19-й раз за карьеру набрал 50 очков и более в регулярном чемпионате НХЛ, сравнявшись с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки по этому показателю.
У Яромира Ягра, Марка Мессье, и Рэя Бурка по 20 таких регулярок. Рекорд принадлежит Горди Хоу и Рону Фрэнсису — 22 сезона.
Кросби — 15-й игрок в истории НХЛ с 650+ шайбами в регулярках. До рекорда Лемье по голам за «Питтсбург» осталось 40.
