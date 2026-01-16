Ричмонд
Кросби сравнялся с Овечкиным и Гретцки, набрав 50+ очков за регулярку в 19-й раз. Рекорд у Фрэнсиса и Хоу — по 22 сезона

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией». На его счету стало 51 (25+26) результативное действие за 46 игр.

Источник: Спортс"

38-летний форвард в 19-й раз за карьеру набрал 50 очков и более в регулярном чемпионате НХЛ, сравнявшись с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки по этому показателю.

У Яромира Ягра, Марка Мессье, и Рэя Бурка по 20 таких регулярок. Рекорд принадлежит Горди Хоу и Рону Фрэнсису — 22 сезона.

Кросби — 15-й игрок в истории НХЛ с 650+ шайбами в регулярках. До рекорда Лемье по голам за «Питтсбург» осталось 40.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
