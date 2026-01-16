Ричмонд
Фетисов о словах Трампа про Бобровского: «Он и Овечкина хвалит, я не удивлен. Наши на виду у мировых лидеров, никто из них не высказывается о России негативно — настоящие мужики»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о словах Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Источник: Спортс"

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

«Меня не удивляет реакция Трампа и его слова про Бобровского, ведь Сергей является выдающимся вратарем. Трамп и Сашу Овечкина хвалит, и всех наших ребят. Я думаю, что если “Тампа-Бэй” выиграет Кубок Стэнли, то он и Никиту Кучерова похвалит.

Наши ребята сегодня является послами доброй воли и понимания того, что существует уже 37-летняя история игры советских и российских хоккеистов в НХЛ. И ведь вместе с канадцами, американцами, европейцами их имена выгравированы на Кубке Стэнли.

Это хороший пример того, как можно строить отношения и в одной команде добиваться успехов. Спорт должен объединять всех, и хоккейная дипломатия как раз и работает в этой связи.

И президент Трамп при всей его занятости не забывает упомянуть о соблюдении спортивных принципов. Это тот случай, когда лучший на сегодняшний момент хоккейный вратарь из России получил одобрение от президента США. Я считаю это очень хорошим событием. Будем на базе хоккейной дипломатии строить отношения с Америкой, ведь у нас общие болельщики и общие ценности.

Никто из наших ребят негативно по отношению к нашей стране не высказывается. Они настоящие мужики, и я рад, что наши ребята в очередной раз оказываются на виду у лидеров мировых держав и мировой прессы", — сказал Фетисов.

Трамп о победе «Флориды» в 2025-м: «Вы оставили Канаду без Кубка Стэнли 32-й год подряд. Самое доминирующее выступление в истории плей-офф, возможно».