Беттмэн об Овечкине: «Это не последний его год в НХЛ, надеюсь. Решение за Александром, но играет он великолепно»

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Надеюсь, в ближайшем будущем этого не произойдет. Но решение за Александром, и мы будем его уважать.
Если вы намекаете, что это может быть его последний год в НХЛ — я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно", — сказал Беттмэн.
В этом сезоне Овечкин набрал 41 (20+21) очко за 48 матчей при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 18:02.
Овечкин не забил во 2-м матче подряд: ассист, 3 броска, 1 потеря и «минус 1» за 21:21 против «Сан-Хосе».
