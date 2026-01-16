Ричмонд
Беттмэн об Овечкине: «Это не последний его год в НХЛ, надеюсь. Решение за Александром, но играет он великолепно»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Надеюсь, в ближайшем будущем этого не произойдет. Но решение за Александром, и мы будем его уважать.

Если вы намекаете, что это может быть его последний год в НХЛ — я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно", — сказал Беттмэн.

В этом сезоне Овечкин набрал 41 (20+21) очко за 48 матчей при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 18:02.

Овечкин не забил во 2-м матче подряд: ассист, 3 броска, 1 потеря и «минус 1» за 21:21 против «Сан-Хосе».

