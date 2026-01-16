Депутат Журова о словах Трампа про Бобровского: «Спорт для него вне политики. Сергей играет за американский клуб — было бы странно всех отметить, а его нет»

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
"Он не первый раз отмечает наших хоккеистов. Это нормально, потому что заслуги спортсмена — есть заслуги спортсмена, и политика тут вообще не должна быть примешена. Тем более он играет за американский клуб, который выиграл Кубок Стэнли. Поэтому было бы странно всех отметить, а его нет.
Трамп показывает свое общее отношение, что спорт для него вне политики. С Сашей Овечкиным была такая же ситуация, отмечал и его.
Обсуждали, что, возможно, состоится какой‑то матч с игроками КХЛ и НХЛ и с этого начнется потепление в наших отношениях с американцами. Трамп демонстрирует, что у него по линии спорта никаких вопросов нет", — сказала Журова.
Трамп о Бобровском: «Легендарный вратарь, также известный как Боб. Отличное прозвище с классным концептом. Он играл феноменально».