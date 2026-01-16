Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Депутат Журова о словах Трампа про Бобровского: «Спорт для него вне политики. Сергей играет за американский клуб — было бы странно всех отметить, а его нет»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Источник: Спортс"

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

"Он не первый раз отмечает наших хоккеистов. Это нормально, потому что заслуги спортсмена — есть заслуги спортсмена, и политика тут вообще не должна быть примешена. Тем более он играет за американский клуб, который выиграл Кубок Стэнли. Поэтому было бы странно всех отметить, а его нет.

Трамп показывает свое общее отношение, что спорт для него вне политики. С Сашей Овечкиным была такая же ситуация, отмечал и его.

Обсуждали, что, возможно, состоится какой‑то матч с игроками КХЛ и НХЛ и с этого начнется потепление в наших отношениях с американцами. Трамп демонстрирует, что у него по линии спорта никаких вопросов нет", — сказала Журова.

Трамп о Бобровском: «Легендарный вратарь, также известный как Боб. Отличное прозвище с классным концептом. Он играл феноменально».