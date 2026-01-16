Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
17.01
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Оши об Овечкине и рекорде Гретцки: «Когда Ови шел к 500-му голу, все говорили, что он скоро сдаст. Некоторые игроки меняют хоккей — ты будешь рассказывать внукам, что был частью этого»

Экс-форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши назвал Александра Овечкина невероятным человеком.

Источник: Спортс"

Оши не играл в сезоне-2024/25 из-за травмы, но был в команде и присутствовал на матче с «Айлендерс» 6 апреля 2025-го, в котором Овечкин превзошел достижение Гретцки.

— Вы отдали множество голевых передач Александр Овечкину. Каково это — быть частью истории и наблюдать, как он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов?

— Когда я приехал в Вашингтон (Оши стал игроком «Кэпиталс» в 2015 году — Спортс«“), все вокруг говорили, что он скоро начнет сдавать. Тогда он шел к своему 500-му голу.

Меня не удивляют его нынешние достижения. Это невозможно, потому что я не вижу никаких пределов для него. Он невероятный человек и партнер по команде. Моя дочь теперь носит номер 8 в своей хоккейной команде, и Ови звонит ей или присылает видео на день рождения каждый год.

Есть игроки, которые меняют хоккей. Если тебе выпала честь быть частью этого, то об этом ты будешь рассказывать своим внукам, — сказал Оши.

Беттмэн об Овечкине: «Это не последний его год в НХЛ, надеюсь. Решение за Александром, но играет он великолепно».

