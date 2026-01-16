Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
17.01
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2

Михайлов о том, что Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем: «Человек сказал абсолютную правду. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Источник: Спортс"

Президент США назвал российского голкипера «легендарным» на встрече с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025.

"Человек сказал абсолютную правду и пожелал успехов. Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши.

То же самое он говорил и про Александра Овечкина", — сказал Михайлов.

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.

