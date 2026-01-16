Михайлов о том, что Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем: «Человек сказал абсолютную правду. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши»

Президент США назвал российского голкипера «легендарным» на встрече с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025.
"Человек сказал абсолютную правду и пожелал успехов. Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши.
То же самое он говорил и про Александра Овечкина", — сказал Михайлов.
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.
