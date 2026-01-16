Ричмонд
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
17.01
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
17.01
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.34
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2

Владимир Крикунов: «Сомневаюсь, что Трамп знает об отстранении России. У него другие заботы — Гренландия, например. Будет Олимпиада, он увидит, что нас нет»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Источник: Спортс"

Президент США назвал российского голкипера «легендарным» на встрече с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025.

"Президент имеет свое мнение. Может, у Трампа кто-то из родственников ходит на хоккей и рассказывал про Бобровского. Наши ребята играют хорошо в НХЛ — Овечкин, Бобровский, он уже не первый раз о них говорит. НХЛ более лояльна к санкциям.

Я сомневаюсь, что Трамп вообще знает об отстранении России. Сейчас Олимпиада будет, он увидит, что России нет. Думаю, он вообще не в курсе, что нас нет. У него другие заботы, например, Гренландия", — сказал Крикунов.

Ткачак на встрече с Трампом: «Горжусь тем, что я американец и нахожусь здесь. Два Кубка Стэнли — это здорово, но прогулка с вами ни с чем не сравнится».