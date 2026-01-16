Владимир Крикунов: «Сомневаюсь, что Трамп знает об отстранении России. У него другие заботы — Гренландия, например. Будет Олимпиада, он увидит, что нас нет»

"Президент имеет свое мнение. Может, у Трампа кто-то из родственников ходит на хоккей и рассказывал про Бобровского. Наши ребята играют хорошо в НХЛ — Овечкин, Бобровский, он уже не первый раз о них говорит. НХЛ более лояльна к санкциям.