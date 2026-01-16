Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
"Нормальный человек и нормальный политик не должен смешивать политику со спортом. И Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Саша Овечкин, которого он тоже отмечал отдельно, и Сергей Бобровский, заслуживает уважения. И даже, возможно, и отдельного внимания.
Тем более, что они играют в лиге, которая уже многие годы привлекает самое большое внимание болельщиков в мире. Они гордятся тем, что на своем континенте смогли создать такую систему, которая привлекает лучших игроков со всего мира.
И правильно, что нужно отдавать почести тем игрокам, которые действительно это заслужили. Это абсолютно нормальная позиция Трампа", — заявила Журова.
