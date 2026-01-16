Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
17.01
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.23
Хоккей. НХЛ
17.01
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.34
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2

Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Источник: Спортс"

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

"Нормальный человек и нормальный политик не должен смешивать политику со спортом. И Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Саша Овечкин, которого он тоже отмечал отдельно, и Сергей Бобровский, заслуживает уважения. И даже, возможно, и отдельного внимания.

Тем более, что они играют в лиге, которая уже многие годы привлекает самое большое внимание болельщиков в мире. Они гордятся тем, что на своем континенте смогли создать такую систему, которая привлекает лучших игроков со всего мира.

И правильно, что нужно отдавать почести тем игрокам, которые действительно это заслужили. Это абсолютно нормальная позиция Трампа", — заявила Журова.

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.