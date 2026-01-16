Каменский о будущем Овечкина: «Хотим видеть его на льду, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами»

В этом сезоне 40-летний Овечкин набрал 41 (20+21) очко за 48 матчей при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 18:02.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил надежду, что этот сезон не станет для Овечкина последним в лиге.
— Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне. Как думаете, он продолжит карьеру?
— Это будет зависеть от него самого, он будет выбирать, продолжать ему карьеру или заканчивать.
Мы, естественно, хотим видеть его на льду. Хотим, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами, — сказал Каменский.
Беттмэн об Овечкине: «Это не последний его год в НХЛ, надеюсь. Решение за Александром, но играет он великолепно».